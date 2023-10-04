نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد الإنجليزي يصدم ليفربول بعد جدل مباراة توتنهام الأخيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم صدمة جديدة إلى ليفربول، عقب مباراة توتنهام هوتسبير، التي شهدت جدلًا واسعًا بسبب الأخطاء التحكيمية، وعدم احتساب هدف صحيح لليفر.

الاتحاد الإنجليزي يرفض استئناف ليفربول

وكشفت صحيفة “ديلي ميل" البريطانية، أن الاتحاد الإنجليزي رفض الاستئناف الذي قدمه ليفربول بشان طرد اللاعب كيرتس جونز، وسيقضي اللاعب عقوبة الإيقاف لمدة 3 مباريات، بعد خروجه بالبطاقة الحمراء المباشرة نتيجة تدخل عنيف.

وسيغيب اللاعب عن الـ3 مباريات القادمة لليفر في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي برايتون وإيفرتون ونوتنجهام فورست.

الجدير بالذكر أن تقنية حكم الفيديو المساعد “VAR” أخطأت في مباراة ليفربول وتوتنهام بعدم احستب هدف لويس دياز الصحيح، حيث أخطأ حكم الفيديو دارين إنجليند ومساعده دان كوك في إبلاغ حكم الساحة بالقرار الصحيح أثناء اللقاء.