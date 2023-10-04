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أحمد جودة - القاهرة - دخل منتخب مصر للشابات تحت 20 عام معسكر مغلق صباح اليوم الأربعاء في الأسكندرية إستعدادًا لمواجهة منتخب ساو تومي في إفتتاح التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم للشابات تحت 20 عام.

منتخب مصر للشابات يدخل معسكر مغلق إستعدادًا لمواجهة "ساو تومي"

وأكد محمد كمال مدير فني منتخب مصر للشابات تحت 20 عام على أن منتخبنا الوطني للشابات على أتم الإستعداد لمواجهة ساو تومي بعد الإطمئنان على مستوى اللاعبات والوقوف على القوام الأساسي لمنتخب الشابات بعد التجربة الودية الأخيرة أمام منتخب المغرب والتي فاز بها منتخب مصر على نظيره المغربي في المباراتين الوديتين الأولي بنتيجة 3-1 والثانية بنتيجة 1-0.

ويستضيف منتخب مصر لكرة القدم للشابات تحت 20 عام نظيره منتخب ساو تومي يوم 8 أكتوبر المقبل في ذهاب تصفيات كأس العالم للشابات تحت 20 عام وتقام المباراة في ستاد الأسكندرية، ذلك على أن تقام مباراة الإياب يوم 13 أكتوبر في الأسكندرية أيضًا.

وأضاف محمد كمال خلال تصريحه لـ "الفجر" أن الجهاز الفني عمل على دمج لاعبات منتخب مصر الأول للسيدات مع بعض لاعبات منتخب مصر للشابات تحت 20 عام أثناء مواجهة منتخب جنوب السودان لاكتساب الثقة لشابات منتخب مصر تحت 20 عام.

و من المقرر أنه في حالة تأهل منتخب مصر للشابات تحت 20 عام من الدور التمهيدي سيواجه الفائز من كلًا من الكونغو وناميبيا في الدور التالي لحسم بطاقة الصعود لمونديال الشابات تحت 20 عام.

و كان قد أعلن الاتحاد الأفريقي عن موعد مباريات التصفيات التمهيدية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم النسائية تحت 20 عاما بمشاركة 35 منتخبًا في القارة السمراء، وهم: مصر، الجزائر، أنغولا، بنين، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، تشاد، الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، غينيا الاستوائية، إسواتيني، إثيوبيا، الغابون، غانا، غينيا، غينيا بيساو، كينيا، ليبيا، مالي، المغرب، موريشيوس، موزمبيق، ناميبيا، النيجر، نيجيريا ساو تومي، السنغال، جنوب أفريقيا، تنزانيا، توغو، أوغندا، زامبيا.

