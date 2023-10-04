منتخب مصر للشابات يدخل معسكر مغلق إستعدادًا لمواجهة "ساو تومي"

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أحمد جودة - القاهرة - دخل منتخب مصر للشابات تحت 20 عام معسكر مغلق صباح اليوم الأربعاء في الأسكندرية إستعدادًا لمواجهة منتخب ساو تومي في إفتتاح التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم للشابات تحت 20 عام.
منتخب مصر للشابات يدخل معسكر مغلق إستعدادًا لمواجهة "ساو تومي"
وأكد محمد كمال مدير فني منتخب مصر للشابات تحت 20 عام على أن منتخبنا الوطني للشابات على أتم الإستعداد لمواجهة ساو تومي بعد الإطمئنان على مستوى اللاعبات والوقوف على القوام الأساسي لمنتخب الشابات بعد التجربة الودية الأخيرة أمام منتخب المغرب والتي فاز بها منتخب مصر على نظيره المغربي في المباراتين الوديتين الأولي بنتيجة 3-1 والثانية بنتيجة 1-0.
ويستضيف منتخب مصر لكرة القدم للشابات تحت 20 عام نظيره منتخب ساو تومي يوم 8 أكتوبر المقبل في ذهاب تصفيات كأس العالم للشابات تحت 20 عام وتقام المباراة في ستاد الأسكندرية، ذلك على أن تقام مباراة الإياب يوم 13 أكتوبر في الأسكندرية أيضًا.
وأضاف محمد كمال خلال تصريحه لـ "الفجر" أن الجهاز الفني عمل على دمج لاعبات منتخب مصر الأول للسيدات مع بعض لاعبات منتخب مصر للشابات تحت 20 عام أثناء مواجهة منتخب جنوب السودان لاكتساب الثقة لشابات منتخب مصر تحت 20 عام.
و من المقرر أنه في حالة تأهل منتخب مصر للشابات تحت 20 عام من الدور التمهيدي سيواجه الفائز من كلًا من الكونغو وناميبيا في الدور التالي لحسم بطاقة الصعود لمونديال الشابات تحت 20 عام.
و كان قد أعلن الاتحاد الأفريقي عن موعد مباريات التصفيات التمهيدية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم النسائية تحت 20 عاما بمشاركة 35 منتخبًا في القارة السمراء، وهم: مصر، الجزائر، أنغولا، بنين، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، تشاد، الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، غينيا الاستوائية، إسواتيني، إثيوبيا، الغابون، غانا، غينيا، غينيا بيساو، كينيا، ليبيا، مالي، المغرب، موريشيوس، موزمبيق، ناميبيا، النيجر، نيجيريا ساو تومي، السنغال، جنوب أفريقيا، تنزانيا، توغو، أوغندا، زامبيا.