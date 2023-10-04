تردد القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ضد فينورد في تشامبيونزليج

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاقي ومتابعي كرة القدم في كل مكان، عبر محركات البحث جوجل عن تردد القنوات الناقلة لمباراة أتليتكو مدريد ضد فينورد في دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

ما هو تردد القنوات الناقلة لمباراة أتليتكو مدريد ضد فينورد في دوري ابطال أوروبا

تذاع أحداث مباراة أتليتكو مدريد ضد فينورد عبر قناة بي إن سبورتس 2 القطرية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد القناة: 11054

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد بي إن سبورتس عبر عرب سات

تردد القناة: 12245

معدل الاستقطاب: راسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3

موعد مباراة أتليتكو مدريد ضد فينورد في دوري ابطال أوروبا

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتليتكو مدريد نظيره نادي فينورد مساء اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023، في الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو المباراة المرتقبة بين نادي أتليتكو مدريد ضد فينورد في دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.