نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كرة نسائية - 19 فريقًا يشارك في القسم الثالث رسميًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدد بشكل رسمي عدد الأندية المشاركة في دوري القسم الثالث لكرة القدم النسائية في موسم 2023-2024، وعددهم 19 فريق بمختلف محافظات مصر.

وينشر "الفجر الرياضي" أسماء الأندية المشاركة في مسابقة دوري القسم الثالث لكرة القدم النسائية وهم كلًا من: التجارة والكيماويات وحدائق حلوان وأسمنت حلوان ومدينة نصر والنصر للمواسير عن منطقة القاهرة لكرة القدم، وSAK FC بالفيوم ورع للالعاب الرياضية القليوبية والبرجاية المنيا والترسانة مطروح ومحلة حسن بالغربية ومركز شباب ابو حماد الشرقية والقنطرة البيضاء بكفرالشيخ ومركز شباب الخيارية بالدقهلية والاتحاد السكندري وشباب ارمنا وشباب العمراوي وماريا ونصر المندرة بمحافظة الاسكندرية وبورفؤاد ببورسعيد.

وقررت لجنة مسابقات كرة القدم النسائية في اتحاد كرة القدم إجراء قرعة دوري القسم الثالث لكرة القدم النسائية يوم الاثنين المقبل في تمام واحدة ظهرا بمقر إتحاد الكرة.

ومن المقرر أن تقام المسابقة بنظام المجموعتين ويتم تقسيمها حسب التوزيع الجغرافي لمحافظات الأندية المشاركة.

