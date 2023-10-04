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أحمد جودة - القاهرة - طالب المدير الفني لليفربول، يورجن كلوب، بإعادة مباراة فريقه أمام توتنهام، والتي شهدت إلغاء هدف صحيح للاعب الكولومبي لويس دياز.

وأخطأ حكام تقنية الفار بعدم منح الهدف للاعب الكولومبي، بعدما تم إلغاؤه بسبب وجود تسلل غير موجود، فيما اعتبر بأنه "خطأ بشري".

وجاء ذلك رغم أن الحكم المسؤول عن الفار قال إن "الفحص قد اكتمل" دون أن يدري بأن الهدف قد تم إلغاؤه على أرض الملعب.

وقال كلوب خلال مؤتمر صحافي "لم يفعلوا ذلك عن قصد ولكن لا ينبغي أن ننسى ذلك، كان خطأ، وخطأ واضحًا، ولكن أعتقد أنه يجب أن تكون هناك حلول".

وتابع "اعتقد إنه ينبغي إعادة المباراة، رغم أن ذلك لن يحدث على الأرجح".

كلوب يطالب بإعادة مباراة توتنهام وليفربول

وبخصوص ما تم نشره من تسجيل الحديث الذي دار داخل غرفة الفار، قال كلوب "التسجيل لن يغير شيئًا لأنه لم يكن مهما لي معرفة لماذا حدث. لقد رأيت النتيجة ورأيت الهدف ورأيت أنه لم يتم احتسابه".

وأضاف "لست غاضبًا منهم، إطلاقًا. لا ينبغي أن نلاحقهم. لقد ارتكبوا خطأ وأنا على يقين بأنهم يشعرون بسوء كبير حيال ذلك".

وخسر ليفربول المباراة بهدفين لواحد، وكان هدف دياز الذي صنعه له المصري محمد صلاح، ليعني تقدم "الريدز" بهدف نظيف، في مباراة شهدت طرد لاعبين من صفوف فريق كلوب على ملعب "السبيرز".

وكان الفوز ليهدي ليفربول صدارة "البريميير ليج"، لكن بعد الخسارة تراجع للمركز الرابع بفارق نقطة خلف كل من توتنهام وآرسنال وبفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي حامل اللقب.