منتخب مصر للزوجي مختلط يحقق ميدالية ذهبية ببطولة إفريقيا للرماية

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أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب مصر للزوجي مختلط ميدالية ذهبية في بطولة إفريقيا للرماية، والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

منتخب مصر للرماية يتأهل إلى أولمبياد باريس

ونجح لاعبي منتخب مصر مجدي حافظ وجنى عبد الله في التأهل إلى أوليمبياد باريس 2024، بعد الفوز بالميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا للرماية بالمسدس والبندقية في منافسات 10 متر بندقية ضغط هواء فرق مختلط.

وتُقام بطولة إفريقيا للرماية حاليا، وتستمر حتى العاشر من شهر أكتوبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وحرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على تقديم التهنئة القلبية إلى الاتحاد المصري للرماية واللاعبين مجدي حافظ وجنى عبد الله، بعد الميدالية الذهبية.