نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد نادي مجد طنجة في البطولة العربية لكرة السلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث قطاع عريض من عشاق الأهلي عن القنوات الناقلة لمباراة القلعة الحمراء أمام نادي مجد طنجة، حيث تجمعهما مباراة قوية مساء اليوم في دور المجموعات بالبطولة العربية لكرة السلة في دولة قطر.



وقع الأهلي في البطولة العربية لكرة السلة 2023 في المجموعة الرابعة بجانب أندية بيروت اللبناني والاتحاد الليبي ومجد طنجة المغربي ودجلة الجامعة العراقي.



وكان الأهلي قد فاز على دجلة العراقي بنتيجة 92-77 في أولى مباريات البطولة وعلى الاتحاد الليبي 55/65 في ثاني مبارياته في البطولة.



من المقرر أن تقام مباراة الأهلي ومجد طنجة الساعة 6:30 مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.



تمتلك إدارة شبكة قنوات الكأس القطرية حقوق بث وإذاعة مباريات البطولة العربية لكرة السلة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة الأهلي ضد مجد طنجة المغربي مساء اليوم عبر قنواتها المفتوحة.



قناة الكأس القطرية على القمر الصناعي نايل سات



التردد: 11919.

معامل الترميز:27500.

معامل الخطأ:5/6.

الإستقطاب: أفقي.

جودة العرض:HD.



قناة الكأس القطرية على القمر الصناعي عرب سات



التردد: 12245.

الإستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة العرض:HD.