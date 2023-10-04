نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرض فني عن زيدان في باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا يزال زين الدين زيدان مصدر إلهام رغم ابتعاده عن الملاعب منذ 17 عامًا، حيث يستكشف الآن معرضًا يفتح أبوابه غدًا الخميس في أوركسترا باريس.

يقوم المعرض على صور التقطها دوغلاس جوردون، وفيليب بارينو في 2005 لـ "زيزو" أثناء مباراة ريال مدريد وفياريال في ملعب سانتياغو برنابيو، من أجل تقديم تجربة بصرية وصوتية لمعرفة شخصية اللاعب الأسطوري الفرنسي.

وقال مؤلف فيلم "زيدان صورة من القرن الـ21"، بارينو: "نحاول إظهار عمق شخصية عن طريق صورة، إنها لقطة من الزمن بلمسة سينمائية، تفتح قوة النظرة عالمًا لا يصدق من الخيال".

ونصب وقتها بارينو وجوردون 17 كاميرا في "برنابيو" تابعت لحظة بلحظة زيدان بين أرجاء الملعب، ليس فقط تحركات لعبه، بل وأيضًا إشاراته ونظراته والكلمات التي تبادلها مع زملاءه أو المنافسين.

ويكشف بارينو: "لم أتمعن في والدتي مثلما فعلت مع زيدان"، بعد تحويله مجموعة الصور هذه إلى تجربة صوتية بصرية تدفع المشاهد للغوص في مكنونات اللاعب والتعمق في بحر شخصيته عن طريق الصور والأصوات.

ويعزى ذلك إلى أن المعرض يتكون من 17 شاشة تظهر الصور التي سجلتها كل كاميرا وقتها بغية سبر أغوار روح اللاعب، علاوة على موسيقى لفرقة البوست روك "موغواي"، وكذلك أجواء الملعب وصوت زيزو وأنفاسه.

والآن وبعد 18 عامًا من عرض الفيلم، يبدو بارينو واثقًا من نجاحه في تحقيق غرضه ألا وهو التأمل في كيفية عمل الذاكرة.