نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نجم برشلونة يحسم موقفه من العروض السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

صرح واحد من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بموقفه من العروض السعودية التي وصلت له مؤخرًا.

ليفاندوفسكي: لن أرحل للسعودية

وقالت المهاجم الدولي البولندي روبيرت ليفاندوفسكي أنه لن يغادر صفوف البلوجرانا صوب أي فريق آخر وفي اللحظة الحالية لا يفكر في الانتقال للسعودية حيث استمتع بكل دقيقة على أرض الملعب حيث أعلم بأن فترتي كلاعب لن تستمر للأبد.

وأضاف:" هاري كين يعتبر واحد من أفضل المهاجمين في العالم وسوف يساعد بايرن ميونخ في الأوقات الصعبة وأرى بأنه الحل الجيد للنادي لتحقيق الأهداف المنشودة وحصد الألقاب المحلية والقارية.

وختم:" لن يكون من العدل أن نطالب هاري كين بتسجيل أكثر من 300 هداف ولكن يجب أن يتكيف مع الثقافة الجديدة والدوري المختلف واللغة التي كان لا يجيدها في السابق.