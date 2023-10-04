نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. الاعلان عن الملف المشترك الفائز بتنظيم كأس العالم 2030 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة منذ قليل عن الدول الفائزة بتنظيم بطولة كأس العالم 2030 وهي التي تقام بصورة مشتركة.

الاعلان عن الملف المشترك الفائز بتنظيم كأس العالم 2030

وقالت قناة الرياضية المغربية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الملك محمد السادس قد أعلن حصول بلاده المغرب على حق تنظيم كأس العالم 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.

في الوقت الذي قالت فيه شبكة ذا أثلتيك الأمريكية أن المنتخب الأوروجوياني والمنتخب الارجنتيني بجانب المنتخب الباراجوياني سوف يلعبون مبارياتهم الافتتاحية في بلادهم احتفالا بمرور 100 عام على انطلاق أول بطولة للمونديال.

وكانت النسخة الأخيرة من المونديال قد أقيمت في قطر وحصل عليها المنتخب الأرجنتيني بالفوز على المنتخب الفرنسي بركلات الجزاء الترجيحية بعد نهاية الوقت الأصلي والاضافي بالتعادل بنتيجة 3-3.