نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المونديال يعود لقارة إفريقيا.. فيفا يعتمد ملف المغرب والبرتغال وإسبانيا للترشيح لاستضافة كأس العالم 2030 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم علي ترشيح الملف المشترك لاسبانيا والبرتغال والمغرب لاستضافة بطولة كاس العالم ٢٠٣٠.



وقال فيفا إنه بعد مشاورات مكثفة مع جميع الاتحادات القارية، وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم بالإجماع على أن الترشيح الوحيد سيكون العرض المشترك للمغرب والبرتغال وإسبانيا، التي ستستضيف الحدث في عام 2030 مع ضروره أكمال عملية تقديم كافة الاجراءات الخاصة بالترشح قبل اعلان القرار رسميا في كونجرس الفيفا ٢٠٢٤

ووافق مجلس الفيفا بالإجماع على استضافة حفل احتفال بالذكرى المئوية الفريدة في مونتيفيديو، حيث أقيمت أول بطولة لكأس العالم في عام 2030، بالإضافة إلى ثلاث مباريات في كأس العالم في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي على التوالي.



وقال رئيس الفيفا جياني إنفانتينو: “في عالم منقسم، يتحد الفيفا وكرة القدم، وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم بالإجماع على الاحتفال بالذكرى المئوية لكأس العالم، التي أقيمت نسختها الأولى في الأوروغواي عام 1930، بالطريقة الأنسب. ونتيجة لذلك، سيتم الاحتفال في أمريكا الجنوبية وستنظم ثلاث دول في أمريكا الجنوبية - الأوروغواي والأرجنتين وباراجواي - مباراة واحدة لكل من كأس العالم 2030. وستقام أول هذه المباريات الثلاث بالطبع في الملعب.

حيث بدأ كل شيء، في ملعب Estádio Centenário الأسطوري في مونتيفيديو، على وجه التحديد للاحتفال بالنسخة المئوية لكأس العالم.



وأضاف: "اتفق مجلس الفيفا أيضا بالإجماع على أن العرض الوحيد لاستضافة كأس العالم 2030 سيكون العرض المشترك للمغرب والبرتغال وإسبانيا".



أوضح:" في عام 2030، سيكون لدينا بصمة عالمية فريدة من نوعها، ثلاث قارات - إفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية - ست دول - الأرجنتين والمغرب وباراجواي والبرتغال وإسبانيا وأوروغواي - ترحب بالعالم وتوحده بينما تحتفل معًا باللعبة الجميلة، المئوية وكأس العالم".

وتابع:" وتم الاتفاق أيضًا على أنه تماشيًا مع مبدأ التناوب بين الاتحادات القارية وتأمين أفضل ظروف استضافة ممكنة للبطولات، سيتم إجراء عمليات تقديم العطاءات لنسختي 2030 و2034 بشكل متزامن، مع الاتحادات الأعضاء في من أراضي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وقطر. دعا اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم لتقديم عرض لاستضافة كأس العالم"