نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللجنة الثلاثية تعتمد يوم الجمعة لندوات مرشحين انتخابات الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اعتمدت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك، برئاسة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي وعضوية أيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي، يوم الجمعة المقبل الموافق 6 من شهر أكتوبر الجاري، لندوات المرشحين للانتخابات المقبلة للنادي.



وتقام يوم الجمعة الموافق: 6 أكتوبر 2023 الندوات كالتالي:

من الساعة الثامنة وحتى التاسعة مساءً ندوة كابتن حسين لبيب المرشح على مقعد الرئاسة.

من الساعة التاسعة والنصف حتى العاشرة والنصف مساءً ندوة كابتن هشام نصر المرشح على نائب الرئيس





وتقام يوم الجمعة الموافق: 13 أكتوبر 2023 الندوات كالتالي:

من الساعة الثامنة وحتى التاسعة مساءً ندوة الدكتور حسام المندوه المرشح على مقعد أمين الصندوق

من الساعة التاسعة والنصف حتى العاشرة والنصف مساءً ندوة كابتن أحمد سليمان المرشح على مقعد العضوية فوق السن.

ومن المقرر أن تقام الجمعية العمومية للنادي يوم 20 أكتوبر الجاري لانتخاب مجلس إدارة جديدة عقب استقالة مجلس الإدارة السابق وتعيين لجنة ثلاثية لإدارة النادي.