نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الاتحاد السعودي لكرة القدم يُعلن رسميًا نيته الترشح لاستضافة كأس العالم ٢٠٣٤ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم نية المملكة العربية السعودية الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم ٢٠٣٤.

وكشف الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم عن نية المملكة الترشح لاستضافة البطولة العالمية.

وقال محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في تصريح لواس:"رغبة المملكة في استضافة كأس العالم 2034، تعد انعكاسًا لما وصلت إليه - ولله الحمد - من نهضة شاملة على الأصعدة والمستويات كافة".

وأضاف:" الأمر الذي جعل منها مركزًا قياديًا وواجهة دولية لاستضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية في مختلف المجالات، بما تملكه من مقومات اقتصادية وإرث حضاري وثقافي عظيم".