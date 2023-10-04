بريطانيا وإيرلندا تنتظران الموافقة النهائية لاستضافة يورو 2028

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أحمد جودة - القاهرة - تنتظر بريطانيا وإيرلندا الحصول على الموافقة النهائية من اللجنة التنفيذية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم لاستضافة بطولة أمم أوروبا (يورو 2028) بعد انسحاب تركيا من سباق الترشح.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" أن الملف المشترك بين خمس دول صار الحل الوحيد لإقامة البطولة بعد خمس سنوات، بعدما انسحبت تركيا من سباق الترشح على استضافة نسخة 2028 من أجل التركيز على الملف المشترك مع إيطاليا لتنظيم نسخة 2032.

ويعلن "يويفا" رسميًا البلدين المضيفين للنسختين المقبلتين لليورو خلال اجتماع اللجنة التنفيذية في سويسرا الأسبوع المقبل.

وأصدر الاتحاد الأوروبي بيانًا اليوم الأربعاء ذكر فيه "إلحاقًا للإعلان الصادر يوم 28 يوليو الماضي، والذي كشف رغبة اتحادي إيطاليا وتركيا لكرة القدم للتقدم بملف مشترك لاستضافة يورو 2032، أرسلت إدارة "يويفا" إلى الاتحادين للتأكيد على أن ملفهما المشترك تم تسلمه، وأنه سيتم تقييمه ودراسته من قبل اللجنة التنفيذية".

وأضاف "كما كان موضحًا من قبل الاتحاد التركي أثناء تقديمه طلب الملف المشترك، فقد تم سحب ملفه لتنظيم بطولة يورو 2028".

وأصبح الإعلان بشكل رسمي عن حصول المملكة البريطانية وإيرلندا على حق تنظيم يورو 2028 مجرد إجراء شكلي.