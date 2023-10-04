انت الان تتابع خبر بعد تعمده تضييع الوقت... كرستيانو رونالدو يفقد أعصابه ويهاجم حارس فريق استقلال ويلقيه على الأرض ... والحكم يتدخل بشكل سريع ! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أظهر مقطع فيديو انفعال لاعب نادي النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو على حارس فريق استقلال دوشنبه عقب تأخره في لعب الكرة.

وأبان الفيديو رونالدو وهو يحضر الكرة للحارس ويطالبه باللعب بسرعة وعدم تضييع الوقت وبعد الفوز ذهب إليه وسلم عليه.

يذكر أن النصر قلب النتيجة أمام ضيفه استقلال دوشنبة الطاجكستاني، وحول تأخره بهدف إلى فوز بثلاثية في دوري أبطال آسيا.