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أحمد جودة - القاهرة - بعد سنوات من المحاولات..الاتحاد الدولي يلبي طلب المغرب و يعلن استضافتها مونديال 2023

"نسخة استثنائية"..بعد إعلان تنظيم مونديال 2030 المغرب على موعد مع حدث تاريخي..أعلن بيان الديوان الملكي المغربي اليوم أن اللجنة التنفيذية لـ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اتخذت قرارا بالإجماع بقبول الترشيح الموحد للمغرب وإسبانيا والبرتغال لتنظيم مونديال 2030.

وحسب البيان الصادر بشأن مونديال 2030هذا القرار من اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم يعتبر إشادة واعترافًا بالمكانة المرموقة للمغرب بين الأمم الكبيرة".

"نسخة استثنائية"..بعد إعلان تنظيم مونديال 2030 المغرب على موعد مع حدث تاريخي

وجاء في نص البيان: "يزف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بفرحة كبيرة للشعب المغربي خبر اعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإجماع، لملف المغرب – إسبانيا – البرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم (بلاغ للديوان الملكي)".

وبهذه المناسبة السعيدة للشعب المغربي:“أعرب جلالة الملك عن تهانيه لمملكة إسبانيا وجمهورية البرتغال، مجددا جلالته التأكيد على التزام المملكة المغربية بالعمل، في تكامل تام، مع الهيئات المكلفة بهذا الملف في البلدان المضيفة.

مونديال 2030

ولأول مرة سيقام مونديال 2023 في ثلاث قارات مختلفة وهم قارة إفريقيا، قارة أوروبا، فترة أمريكا الجنوبية، ومن المقرر أن تستضيف الأرجنتين، أوروجواي، باراجواي كل دولة أول مباراة فقط لمنتخبها احتفالا بذكرى مرور 100 سنة على البطولة.

المغرب ومونديال 2030

وتمت الاستجابة لطلب المغرب في تنظيم مونديال 2023، من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم، بعدما قدمت المغرب الطلب لأكثر من مرة في مختلف المواسم، فتم رفض طلب استضافة المغرب للمونديال في أربع نسخ وهما نسخة 1994، ونسخة 1998، ونسخة 2006، نسخة 2026.

"نسخة استثنائية"..بعد إعلان تنظيم مونديال 2030 المغرب على موعد مع حدث تاريخي



وبذلك تعد المغرب هي ثاني بلد إفريقية تستضيف كأس العالم، وذلك بعد أن حصلت جنوب إفريقيا على تنظيم هذه البطولة في عام 2010، كما تعد المغرب ثاني دولة عربية تستضيف تنظيم بطولة المونديال بعد أن حصلت قطر على حق تنظيم البطولة في عام 2022.

"نسخة استثنائية"..نظام بطولة مونديال 2030



مونديال 2030 سيكون في 6 دول، نطام النسخة الاستثنائية ستكون كالتالي: تلعب البطولة في 3 قارات، 6 منتخبات متأهلة كمستضيف:



أسبانيا.

البرتغال.

المغرب.

الأرجنتين.

الأوروغواي.

البارغواي.

بعد إعلان استضافة مونديال 2023.. إنجازات المغرب الكروية

إستضافة كأس العالم لأندية 2023.

إستضافة كأس إفريقيا 2025.

إستضافة كأس العرب 2029.

إستضافة كأس العالم لأندية 2029.

إستضافة كأس العالم 2030.