مانشستر سيتي يضرب لايبزيج بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي من تحقيق الفوز أمام نظيره فريق لايبزيج بثلاثة مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء الموافق الرابع من شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت أحداث المباراة التي جمعت بينهما قد انطلقت مساء اليوم عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة الثامنة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

أحداث مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج

سيطر لاعبو مانشستر سيتي على مطلع الشوط الأول من المباراة وشكلوا عدد هائل من الهجمات الخطيرة على حارس مرمى لايبزيج.

وتمكن فيل فودين من تسجيل هدف المان سيتي الأول في شباك لايبزيج في الدقيقة الخامسة والعشرين من عمر الشوط الأول من المباراة عن طريق تمريرة حاسمة من اللاعب ريكو لويس.

ونجح لويس أوبيندا من تسجيل هدف التعادل لصالح لايبزيج في الدقيقة الثامنة والأربعين من عمر الشوط الثاني من المباراة عن طريق تمريرة حاسمة من اللاعب يوسف بولسن.

وفي الدقيقة الرابعة والثمانين من عمر الشوط الثاني من المباراة نجح جوليان ألفاريز في تسجيل هدف الفريق الضيف الثاني في شباك لايبزيج عن طريق تمريرة حاسمة من اللاعب جيريمي دوكو.

استمر استحواذ لاعبو مانشستر سيتي على الكرة استحواذ كامل وتمكن جيريمي دوكو من تسجيل هدف مانشستر سيتي الثالث في شباك لايبزيج بتمريرة من ألفاريز لتنتهي بذلك أحداث المباراة.