التعادل السلبي يحسم قمة ميلان وبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - حسم التعادل السلبي قمة مباراة فريق إيه سي ميلان الإيطالي أمام نظيره فريق بروسيا دورتموند الألماني في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم بالجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وانطلقت المباراة على ملعب بروسيا دورتموند اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

وشهدت المباراة سيطرة واستحواذ نسبي من قبل فريق بوروسيا دورتموند أمام نظيره فريق ميلان في مباراة اليوم وشكل خطورة على مرماه.

وفشل لاعبي بروسيا دورتموند في ترجمة الفرص التي اتيحت لهم على أهداف وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.

كما أن لأعبي ميلان لم يتمكنوا من تشكيل خطورة واضحة على مرمى الفريق الألماني وانتهى اللقاء بينهما بالتعادل.

وبهذه النتيجة رفع فريق ميلان رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة، بينما احتل بروسيا دورتموند المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.