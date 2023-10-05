فوز سيتي وبرشلونة ونيوكاسل في "الأبطال"واصل مانشستر سيتي انطلاقته المثالية عندما حسم قمة المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا أمام لايبزيغ لصالحه 3-1، فيما عاد برشلونة بفوز ثمين من ملعب بورتو 1-0 ضمن المجموعة الثامنة.

في المباراة الأولى، حقق مانشستر سيتي فوزه الثاني تواليا بفضل تألق مهاجمه البديل الدولي الأرجنتيني خوليان ألفاريس الذي سجل الهدف الثاني في 84، وصنع الثالث للبلجيكي جيريمي دوكو (90+2) بعدما افتتح فيل فودن التسجيل (25).

وأحرز البلجيكي لويس أوبيندا الهدف الوحيد للايبزيغ (48).

وتربع سيتي على صدارة ترتيب المجموعة السابعة مع ست نقاط أمام شريكه السابق لايبزيغ الذي تجمد رصيده عند ثلاث نقاط، فيما يحتل يونغ بويز وسرفينا زفيزدا المركزين الثالث والرابع تواليا برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

وضمن منافسات المجموعة الثامنة، منح البديل فيران توريس الذي دخل في الدقيقة 34 مكان البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي خرج مصابا، الفوز لبرشلونة على حساب مضيفه بورتو بتسجيله الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة "45+1".

وأكمل برشلونة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه غافي ببطاقة صفراء ثانية (90+2).

وبهذا الفوز الثمين، رفع برشلونة رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، فيما يحتل بورتو حالياً المركز الثاني مع ثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن شاختار دونيتسك الفائز على أنتورب البلجيكي (3-2)، متذيل ترتيب المجموعة بلا رصيد.

وفي مباراة المجموعة السادسة، تعرض باريس سان جيرمان لهزيمة قاسية على يد مضيفه نيوكاسل بنتيجة 1-4.

سجل رباعية نيوكاسل يونايتد كل من ميغيل ألميرون في الدقيقة 17، دان بورن في الدقيقة 39، شون لونجستاف في الدقيقة 50، فابيان شار في الدقيقة 91، فيما أحرز لوكاس هيرنانديز هدف باريس سان جيرمان الوحيد في الدقيقة 56.

وفي نفس المجموعة، حسم التعادل السلبي مواجهة بوروسيا دورتموند وضيفه ميلان الإيطالي.

وبهاتين النتيجتين، انفرد نيوكاسل بصدارة المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، يليه باريس سان جيرمان وفي جعبته 3 نقاط، ويحتل ميلان المركز الثالث بنقطتين، فيما يتذيل بوروسيا دورتموند ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.