نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من إنريكي بعد خسارة سان جيرمان أمام نيوكاسل برباعية بدوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق المدرب لويس إنريكي المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي على خسارة فريقه أمام نظيره فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

تصريحات لويس إنريكي بعد خسارة باريس سان جيرمان برباعية

وقال إنريكي في تصريحات له عقب إنتهاء المباراة:" لقد كانت ليلة صعبة، لا أعتقد أننا نستحق هذه النتيجة، ولكن نيوكاسل كانوا فعالين في الجزء الأخير من الملعب وارتكبنا بعض الأخطاء".

وأكد:" من الصعب أن نخسر، اقبل ذلك وإذا ارتكبت أخطاء فإنك تدفع ثمن ذلك".

وعن عدم قيام باريس سان جيرمان بتبديلات في الخطة: " لأنني ظننت أنها الأفضل ومازالت أعتقد أنه كان كذلك، وهناك إيجابيات من مباراة اليوم حتى لو كان من الصعب تقبل النتيجة، علينا الإستمرار والتفكير في المباراة القادمة".

وأتم:" لا أعتقد أن النتيجة تعكس ما حدث فعليًا بالمباراة ولكن نيوكاسل يونايتد يستحق الفوز بالتأكيد".