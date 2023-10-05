نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشافي يكشف طبيعة إصابة ليفاندوفسكي ولامين يامال أمام بورتو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق المدرب تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني على فوز فريقه أمام نظيره فريق بورتو البرتغالي بهدف نظيف في الجولة الثانية بدوري أبطال أوروبا وعلى طبيعة إصابة ليفاندوفسكي ولامين يامال.

تصريحات تشافي هيرنانديز حول اصابة ليفاندوفسكي ولامين يامال

وقال تشافي في تصريحات له عقب إنتهاء المباراة:" بورتو خصم صعب وتنافسي، سيرجيو كونسيساو مدرب عظيم، كان من الصعب علينا الفوز بهذه المباراة".

وأكد:" في الشوط الأول كنا متفوقين، وعانينا في الجزء الأخير من الشوط الثاني، نادي بورتو هو كبير في كرة القدم الأوروبية، سعيد بعمل الفريق، ثلاث نقاط حيوية".

وعن التمريرة بين جواو كانسيلو وستيفن أوستاكيو، والتي كان يشتبه فيها أنها ركلة جزاء:" بدا لي أنها يد لاعب نادي بورتو أولًا ".

وأوضح:" الآن لدينا الڤار، وهي أداة رائعة، ضغط نادي بورتو في النهاية، وانتهى الأمر بـ 10، وكان لامين يامال مريضًا، لقد بذل الفريق قصارى جهده للحصول على النقاط الثلاث".

وأشار إلى:" ليفاندوفسكي تعرض لضربة في كاحله، ولم يتمكن من الاستمرار، لامين يامال شعر بألم في معدته، أخبرني عدة مرات، ذهب إلى غرفة تغيير الملابس ولم يتمكن من الاستمرار”.