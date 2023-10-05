نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة مارسيليا ضد برايتون في الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يرغب محبو مشاهدة الدوري الأوربي في معرفة القنوات الناقلة لمباراة مارسيليا الفرنسي ضد برايتون الإنجليزي، حيث تجمعهما مباراة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات باليورباليج.

ويحتضن ملعب "فليودروم"، هذه المواجهة القوية التي ستجمع بين فريقي مارسيليا وبرايتون مساء اليوم الخميس الموافق الخامس من شهر أكتوبر الجاري في ثاني جولات مرحلة مجموعات بطولة الدوري الأوروبي 2023-2024.

موعد مباراة مارسيليا وبرايتون في الدوري الأوربي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة مارسيليا ضد برايتون اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة مارسيليا وبرايتون في الدوري الأوروبي

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة مارسيليا ضد برايتون مساء اليوم الخميس، عبر قنواتها المشفرة.