نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الخميس 5-10-2023 في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الخميس الموافق 5 من شهر أكتوبر الجاري، مواجهات من العيار الثقيل ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم

فرايبورج ضد وست هام يونايتد – 7.45 مساء- beIN Sports

أولمبياكوس ضد باتشكا توبولا – 7.45 مساءًا.

ريال بيتيس ضد سبارتا براج – 7.45 مساء-

جلاسكو رينجرز ضد مأريس ليماسول - 7.45 مساء.

أتلانتا ضد سبورتنج لشبونة – 7.45 مساء-

شتورم جراتس ضد راكوف 7.45 مساءًا.

برايتون - ضد مارسيليا 7.45 مساء

أياكس أمستردام ضد أيك أثينا– 7.45 مساء-

روما ضد سيرفيت – 10 مساء.

شيريف تيراسبول ضد سلافيا براج – 10 مساء

سانت جيلواز ضد ليفربول – 10 مساء.

لاسك لينز ضد تولوز – 10 مساءًا.

باير ليفركوزن ضد مولده – 10 مساءًا.

فياريال ضد رين – 10 مساءًا.

باناثينايكوس ضد مكابي حيفا 10 مساءًا.

كلاكسفيك ضد ليل – 7.45 مساءً.

بشكتاش ضد لوغانو – 7.45 مساءً.

باوك سالونيكا ضد آينتراخت فرانكفورت – 10 مساءً.

أستون فيلا ضد زرينيسكي موستار 10 مساءً.

سبارتاك ترنافا ضد فنربخشة – 10 مساءً.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الأوروبي

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الأوروبي في موسمه الحالي، بشكل حصري ومباشر عبر شاشاتها المختلفة داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.