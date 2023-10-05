نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعات الدوري الأوروبي قبل مباريات الجولة الثانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الخميس الموافق 5 من شهر أكتوبر الجاري، مواجهات من العيار الثقيل ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم.

ترتيب مجموعات الدوري الأوروبي قبل مباريات اليوم

المجموعة الأولي:

وست هام 3 نقاط.

فرايبورج 3 نقاط.

أولمبياكوس 0 نقاط.

باكا توبولا 0 نقاط.

المجموعة الثانية:

آيك أثينا 3 نقاط.

أولمبيك مارسيليا نقطة واحدة.

أياكس أمستردام نقطة واحدة.

برايتون 0 نقاط.

المجموعة الثالثة:

سبارتا براج 3 نقاط.

رينجرز 3 نقاط.

أريس لياموسل 0 نقاط.

ريال بيتيس 0 نقاط.

المجموعة الرابعة:

أتالانتا 3 نقاط.

سبورتنج لشبونة 3 نقاط.

شتروم جراس 0 نقاط.

راكوف 0 نقاط.

المجموعة الخامسة:

ليفربول 3 نقاط.

تولوز نقطة واحدة.

سانت جلواز نقطة واحدة.

لاسك 0 نقاط.

المجموعة السادسة:

رين 3 نقاط.

باناثينايكوس 3 نقاط.

فياريال 0 نقاط.

ماكابي حيفا 0 نقاط.

المجموعة السابعة:

سلافيا براج 3 نقاط.

روما 3 نقاط.

شيريف تيراسبول 0 نقاط.

سيرفيت 0 نقاط.

المجموعة الثامنة:

باير ليفركوزن 3 نقاط.

كاراباخ 3 نقاط.

مولده 0 نقاط.

هاكن 0 نقاط.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الأوروبي

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الأوروبي في موسمه الحالي، بشكل حصري ومباشر عبر شاشاتها المختلفة داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.