نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة سان جيلواز في الدوري الأوروبي.. موقف محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول نظيره فريق سانت جيلواز البلجيكي، مساء اليوم الخميس، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي.

وتقام مباراة ليفربول أمام نظيره فريق سانت جيلواز البلجيكي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة ليفربول أمام سانت جيلواز في الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة ليفربول أمام نظيره فريق سانت جيلواز عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الأوروبي.

ومن المتوقع أن يبدأ الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كيليهير.

خط الدفاع: جو جوميز، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، كوستاس تسيميكاس.

خط الوسط: هارفي أيون، واتارو إندو، جرافنبارش.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، ديوجو جوتا.