نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "آل معمر لا يشبع".. صفقة كبرى من داخل الكالتشيو تقترب من قميص النصر السعودي في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تضع إدارة نادي النصر السعودي في الوقت الحالي، بعض الخيارات العالمية لتدعيم بعض المراكز داخل تشكيل الفريق في الموسم الحالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير.

وياتي تدعيم الظهير الأيسر، ضمن المراكز التي يرغب النصر بقوة في تدعيمها هذا الموسم من داخل أوروبا.

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وفجر الإعلامي الرياضي السعودي "عبدالرحمن الفريح"، أن مسؤولو الفريق السعودي برئاسة مسلي آل معمر، نجحت في التوصل إلى اتفاق جديد مع أحد النجوم العالميين داخل أوروبا للوصول إلى روشن.

ونشر الفريح، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "في فترة الانتقالات الشتوية صفقة مدوية تأكدت للنصر العالمي".

وأختتم: "الصفقة نجم عالمي كبير جدًا عليه الكلام"، ومن المتوقع أن يكون الإيطالي ليوناردو سبينازولا، ظهير