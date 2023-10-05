انت الان تتابع خبر ملخص لملحمة دوري الأبطال: برشلونة يواصل تحقيق الإنجازات الأوروبية ويخرج بالنقاط الثلاث من البرتغال ، و نيوكاسل الإنجليزي يكسر ظهر باريس برباعية! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تابع فريق برشلونة عروضه القوية في منافسات دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024، وحقق فوزه الثاني توالياً بعد مباراة مثيرة وصعبة جداً أمام فريق بورتو البرتغالي، في وقت شهدت فيه ليلة الأبطال إثارة كبيرة بتحقيق فريق لاتسيو الإيطالي فوزاً قاتلاً، مقابل تعثر جديد لميلان وانتصارات مهمة لأتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي.

برشلونة: 6 نقاط بعد معاناة لسنوات

أنهى فريق برشلونة اللعنة التي لاحقته في دوري أبطال أوروبا خلال أخر موسمين سابقين، إذ حصد 6 نقاط كاملة في دور المجموعات، بتحقيقه فوزين متتاليين على كل من رويال أنتويرب البلجيكي (5 – صفر)، وثم بورتو البرتغالي (5 – صفر)، ليحصد العلامة الكاملة في أول مباراتين، ليقترب من حسم تأهله من دور المجموعات بعد فشله في موسمين متتاليين. يُذكر أن النادي "الكتالوني" حصد في الموسم الماضي، 7 نقاط فقط في 6 مباريات. يُذكر أن منافسات نفس المجموعة، شهدت فوز شاختار دونتسك الأوكراني على منافسه رويال أنتويرب (3 – 2)، ليحصد أول 3 نقاط في الأبطال.

انتصار قاتل لفريق لاتسيو وهدف قاتل مجدداً

خرج فريق لاتسيو للمباراة الثانية توالياً بنتيجة إيجابية في بطولة دوري أبطال أوروبا، فبعد أن سجل الحارس، إيفان بروفيديل، هدفاً قاتلاً في مرمى فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في الجولة الأولى وأنقذ فريقه من الخسارة ليتعادل (1 – 1)، ها هو لاتسيو يُكرر نفس السيناريو ويُسجل هدفا قاتلا في الدقيقة 94 في المباراة الثانية ضد فريق سلتيك الاسكتلندي ليفوز (2 – 1)، ويرفع رصيده إلى 4 نقاط في المجموعة. أما أتلتيكو مدريد فعوض تعادل الجولة الأولى بفوز صعب على فيينورد الهولندي (3 – 2)، ورفع رصيده إلى 4 نقاط أيضاً.

تعثرات ميلان مستمرة و"سيتي" يقلب الطاولة

فشل ميلان في تحقيق أول انتصار له في دوري أبطال أوروبا، وتعادل للمباراة الثانية توالياً وهذه المرة ضد فريق بوروسيا دورتموند الألماني سلبياً بدون أهداف، وكأن الفريق الذي وصل إلى الدور نصف النهائي في الموسم الماضي، تراجع كثيراً ولم يعد قادراً على تقديم نفس المستوى القوي في الملعب، وحتى الآن رصيده هو نقطتان فقط في المجموعة.

أما مانشستر سيتي الإنكليزي فتابع عروضه القوية كعادته، وحقق فوزه الثاني في المجموعة وهذه المرة على حساب فريق لايبزيغ الألماني (3 – 1)، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط كاملة، واقترب من حسم تأهله إلى الدور الثاني، ولفت الشباب الأنظار بقيادتهم للفريق نحو الفوز، إذ سجل الأهداف كل من فيل فودين وجوليان ألفاريز وجيريمو دوكو.

هزيمة قاسية أمام نيوكاسل.. أخطاء الدفاع وهفوات دوناروما تُهدد مشروع إنريكي مع الباريسي

انقاد باريس سان جيرمان الفرنسي، الأربعاء، إلى هزيمة غير متوقعة أمام نيوكاسل الإنكليزي، بنتيجة 4ـ1، في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليخسر صدارة المجموعة للفريق الإنكليزي الذي يملك في رصيده 4 نقاط مقابل 3 نقاط للنادي الفرنسي.

وارتكب الباريسي الكثير من الأخطاء في الدفاع، حيث كانت البداية مع قائد الفريق، البرازيلي ماركينوس في الهدف الأول، ثم جاء الدور على الحارس جانلويجي دوناروما في لقطة الهدف الثالث الذي حسم نتيجة المباراة وأعلن هزيمة الباريسي.