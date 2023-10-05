نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيفا يعلن عن إنطلاق كأس العالم لكرة الصالات للسيدات في 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم -فيفا- عن إنطلاق النسخة الأولى لبطولة كأس العالم لكرة الصالات للسيدات وإقامتها في عام 2025 بمشاركة 16 منتخب

فيفا يعلن عن إنطلاق كأس العالم لكرة الصالات للسيدات في 2025

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم مشاركة منتخبين من إفريقيا في بطولة كأس العالم للصالات، وسيتم تحديد الدولة المستضيفة للبطولة في الفترة المقبلة.

اختتم منتخب مصر لكرة الصالات النسائية، بقيادة نادر رشاد، معسكره بالفوز على فريق آيرو سبورت للكرة النسائية وديا بنتيجة 12 / 0، أحرز الأهداف شروق إبراهيم 4 أهداف، أمينة وليد 3 أهداف، يارا صبري هدفين، جني محمود هدفين، إسراء فرج هدف.

ويبحث الجهاز الفني بقيادة نادر رشاد، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم النسائية "صالات" عن إقامة وديات للمنتخب، بعدما تقدم في السابق بمقترح لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، بإقامة دوري كرة القدم النسائية "صالات"، أسوة بالدوري الممتاز للرجال "صالات" من أجل توسيع قاعدة الممارسة للعبة.