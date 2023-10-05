نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ترك البارسا وذهب للمرحاض".. كواليس مثيرة حول اختفاء نجم برشلونة من مواجهة بورتو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت مواجهة نادي برشلونة الإسباني في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، أمام نظيره بورتو البرتغالي، حديثا مثيرا في شوط المباراة الثاني، بسبب اختفاء نجم البارسا عن فريقه.

ونجحت كتيبة العملاق الكتالوني في تصدر جدول ترتيب مجموعته بالعلامة الكاملة 6 نقاط، عقب الفوز أمام بورتو بهدف نظيف.

- أسباب اختفاء لامين يامال

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن خاض البارسا 9 دقائق ناقص العدد بعشرة لاعبين، منذ الدقيقة 71 وحتى الدقيقة 80، قبل تغيير نجم الفريق لامين يامال.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن جاء هذا النقص بعد شعور لامين بتعب مفاجئ أجبره على الدخول إلى المرحاض لمدة 9 دقائق، قبل أن يقرر مدرب الفريق تشافي هيرنانديز استبداله.

ونجح الموهبة الشابة هذا الموسم بقوة في كسب ثقة مدربه وزملائه في الفريق، ليحجز مقعدا ثابتا في تشكيل البارسا حتى الآن، ويوقع أمس على أول مشاركة له بصفة أساسية في دوري أبطال أوروبا.