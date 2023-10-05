نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يتصدر قائمة هدافي الدوري الأوروبي قبل مباريات اليوم الخميس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقدم لكم موقع الفجر الرياضي، ترتيب هدافي بطولة الدوري الأوروبي في موسمه الحالي 2022-2023، وذلك قبل انطلاق مباريات اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الثانية من البطولة.

جدول ترتيب هدافي الدوري الأوروبي قبل انطلاق مباريات اليوم

لاديسلاف كريتشي - سبارتا براها 2.

أيوب الكعبي - أولمبياكوس2.

جواو بيدرو - برايتون2.

بيير إيميريك أوباميانج - مارسيليا2.

محمد صلاح - ليفربول1.

داروين نونيز - ليفربول1.

تايس دالينجا - تولوز1.

فينتشينزو جريفو - فرايبورج1.

ألكساندر كوكورين - أريس ليماسول 1.

كريستيان توفار - شيريف1.

محمد الأمين عمورة - يونيون سانت جيلويس1.

جوناثان كلاوس - مارسيليا1.

كارلوس بورجيس - أياكس1.

أمين عدلي - باير ليفركوزن1.

لويس دياز - ليفربول1.

تشارليس دي كيتيلايري - أتالانتا1.

روميلو لوكاكو - روما1.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الأوروبي

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الأوروبي في موسمه الحالي، بشكل حصري ومباشر عبر شاشاتها المختلفة داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.