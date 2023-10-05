نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر لوديتي زامبيا والجزائر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم قائمة اللاعبين المختارين لمعسكر شهر أكتوبر الجاري والذى يتخلله وديتين أمام زامبيا والجزائر يومي 12 و16 أكتوبر الجاري بدولة الإمارات.

فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر لوديتي زامبيا والجزائر

ويلعب منتخب مصر وديتنين في إطار الإعداد للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وبطولة كأس أمم إفريقيا 2024 بكوت ديفوار وضمت القائمة 25 لاعبًا.

وجاءت القائمة على النحو التالى:

محمد الشناوي

محمد صبحي

محمد أبو جبل

محمد هاني

عمر كمال

محمد حمدي

أحمد فتوح

علي جبر

ياسر إبراهيم

محمد عبد المنعم

أحمد سامي

طارق حامد

مروان عطية

أحمد سيد زيزو

إمام عاشور

محمد النني

محمود حماده

حمدي فتحي

محمد صلاح

مصطفي فتحي

عمر مرموش

محمود تريزيجيه

حسين الشحات

مصطفي محمد

مروان حمدي