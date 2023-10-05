نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة روما ضد سيرفيت جنيف في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاقي ومتابعي كرة القدم الإيطالية، نحو موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما ضد سيرفيت جنيف في الدوري الأوروبي موسم 2023-2024.

موعد مباراة روما ضد نظيره سيرفيت جنيف في الدوري الأوروبي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما نظيره نادي سيرفيت جنيف مساء اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023 في الجولة الثانية من منافسات الدوري الأوروبي موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب الأولمبيكو المباراة المرتقبة بين نادي روما الإيطالي ضد نظيره نادي سيرفيت جنيف في الدوري الأوروبي موسم 2023-2024.

تذاع أحداث مباراة روما ضد نظيره نادي سيرفيت جنيف عبر قناة بي إن سبورتس 2 الناقل الحصري لمشاهدة مباريات الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

موقف روما من ترتيب المجموعة السابعة من مجموعات الدوري الأوروبي

سلافيا براغ، 3 نقاط

روما، 3 نقاط

شريف، دون نقاط

سيرفيت جنيف، دون نقاط