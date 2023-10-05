مورينيو يستقر على تشكيل روما لمواجهة سيرفيت جينف في الدوري الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة -

استقر الإيطالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي روما على تشكيل فريقه المتوقع لمواجهة نظيره نادي سيرفيت جنيف مساء اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023، في الجولة الثانية من منافسات الدوري الأوروبي موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات

ما هو تشكيل روما المتوقع لمواجهة سيرفيت جنيف في الدوري الأوروبي

في حراسة المرمي: روي باتريسيو

في خط الدفاع: جيانلوكا مانشيني، دييغو لورينتي، إيفان نديكا

في خط الوسط: راسموس كريستنسن، إدواردو بوف، لياندرو باريديس، بريان كريستانتي، ليوناردو سبينازولا.

في خط الهجوم: روميلو لوكاكو، باولو ديبالا

موقف روما من ترتيب المجموعة السابعة من مجموعات الدوري الأوروبي

سلافيا براغ، 3 نقاط

روما، 3 نقاط

شريف، دون نقاط

سيرفيت جنيف، دون نقاط