نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة ورعاية استادات الوطنية.. عُقد مؤتمر صحفى للمستثمرات العرب تحت عنوان "الشباب محور التنمية.. الفرص والتحديات" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بمشاركة فاعلة من شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضي، نظم اتحاد المستثمرات العرب، فى الأول من أكتوبر الجارى، مؤتمرا صحفيا، للإعلان عن فعاليات مؤتمر "الشباب محور التنمية.. الفرص والتحديات" بمدينة شرم الشيخ، والمزمع عقده فى 30 أكتوبر الجارى، وحتى الثالث من نوفمبر المقبل، وبمشاركة كبيرة من دول عربية وأفريقية وأوروبية لبحث آليات تحقيق شراكات وإقامة مشروعات استثمارية كبيرة.

المؤتمر الصحفى أقيم بحضور الدكتورة هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، وممثلي الدول والشركات والمؤسسات المشاركة.

وتشارك شركة إستادات الوطنية للاستثمار الرياضي في المؤتمر، باعتبارها شريك وراعي للمؤتمر لخبرتها ونجاحاتها الكبيرة في السنوات الأخيرة لدعم الشباب والرياضة وتنظيم فعاليات رياضية وإدارة أندية لطرح إستراتيجيتها وشرح قصة نجاحها في مجال الاستثمار الرياضي لدعم وإفادة الدول الإفريقية والعربية المشاركة.

ومثّل شركة استادات للاستثمار الرياضي السيد عمرو الشريفي مدير القطاع التجاري، والعقيد حسني التميمي مدير إدارة العلاقات الحكومية، والسيد هشام الفقي مدير إدارة التسويق.

والسيد أحمد ماهر المدير التنفيذي لشركة سكاي دايف فاروس المتخصصة في رياضات الهواء والقفز بالمظلات والتابعة لشركة استادات للاستثمار الرياضي ونهيل الفوال من إدارة التسويق بشركة استادات.