نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيتوريا: لن أرحل عن منتخب مصر ومواجهة زامبيا والجزائر مهمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر أنه لديه الرغبة فى الاستمرار داخل مصر لتدريب الفراعنة خلال المرحلة المقبلة من أجل الاستعداد لتصفيات كأس العالم 2026 بجانب كأس الأمم الأفريقية.

وقال روي فيتوريا فى المؤتمر الصحفى:" عقدي مع منتخب مصر مستمر حتي عام 2026، لتجهيز منتخب فى كأس العالم المقبلة، ولدي أهداف مع الفراعنة.

وأضاف روي فيتوريا:" مباراتين الجزائر وزامبيا الوديتين مهمين للغاية لتجهيز المنتخب الوطني قبل كأس الأمم الأفريقية وتصفيات كأس العالم واختبار حقيقي.

وأعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم قائمة اللاعبين المختارين لمعسكر شهر أكتوبر الجاري والذى يتخلله وديتين أمام زامبيا والجزائر يومي 12 و16 أكتوبر الجاري بدولة الإمارات، في إطار الإعداد للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وبطولة كأس أمم إفريقيا 2024 بكوت ديفوار وضمت القائمة 25 لاعبًا هم:

محمد الشناوي

محمد صبحي

محمد أبو جبل

محمد هاني

عمر كمال

محمد حمدي

أحمد فتوح

علي جبر

ياسر إبراهيم

محمد عبد المنعم

أحمد سامي

طارق حامد

مروان عطية

أحمد سيد زيزو

إمام عاشور

محمد النني

محمود حماده

حمدي فتحي

محمد صلاح

مصطفي فتحي

عمر مرموش

محمود تريزيجيه

حسين الشحات

مصطفي محمد

مروان حمدي