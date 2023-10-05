قائمة القنوات الناقلة لمباراة روما ضد سيرفيت جينيف.. ثبت الآن بالمجان

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أحمد جودة - القاهرة -

يبحث قطاع كبير من عشاقي ومتابعي كرة القدم في كل مكان، عبر محركات البحث جوجل عن تردد القنوات الناقلة لمباراة روما ضد نظيره سيرفيت جنيف في الدوري الأوروبي موسم 2023-2024.

تردد القنوات الناقلة لمباراة روما ضد نظيره سيرفيت جنيف في الدوري الأوروبي

تذاع أحداث مباراة روما ضد نظيره نادي سيرفيت جنيف عبر قناة بي إن سبورتس 2 الناقل الحصري لمشاهدة مباريات الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد القناة: 11054

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد بي إن سبورتس عبر عرب سات

تردد القناة: 12245

معدل الاستقطاب: راسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3

موعد مباراة روما ضد نظيره سيرفيت جنيف في الدوري الأوروبي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما نظيره نادي سيرفيت جنيف مساء اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023 في الجولة الثانية من منافسات الدوري الأوروبي موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب الأولمبيكو المباراة المرتقبة بين نادي روما الإيطالي ضد نظيره نادي سيرفيت جنيف في الدوري الأوروبي موسم 2023-2024.