كاسترو يستقر على ضم هذا الثنائي في قائمة النصر لمواجهة أبها

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لمواجهة نظيره نادي أبها، ذلك مساء غدًا الجمعة في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

كاسترو يستعين بهذا الثنائي ضد أبها

واستقر المدرب لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر، على ضم الثنائي ساديو ماني وأوتافيو إدميلسون في قائمة الفريق الأساسية استعدادًا لمواجهة أبها القادمة.

وأكد الاعلامي علي الحربي عبر حسابه الشخصي "تويتر": "سيتواجد اللاعبان ساديو ماني وأوتافيو إدميلسون في قائمة نادي النصر الأساسية في مُباراة نادي أبها يوم غدًا الجمعة بدلًا عن "عبدالرحمن غريب وسيكو فوفانا".

وكان مدرب النصر، قد استبعد الثنائي ساديو ماني وأوتافيو من مباراة استقلال دوشنبة، في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا، والتي انتهت بفوز النصر بهدفين مقابل هدف وحيد.

موقف النصر وأبها من جدول ترتيب الدوري السعودي

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، المركز الرابع من جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد أبها في المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط.