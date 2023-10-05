نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سكالوني يعلن قائمة الأرجنتين لمواجهتي باراجواي وبيرو في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين قائمة التانجو التي استدعاها للتوقف الدولي المقبل لمواجهتي باراجواي وبيرو.

قائمة الأرجنتين الرسمية

ويخوض منتخب الأرجنتين مباراتين في التوقف الدولي المقبل أمام باراجواي وبيرو ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

قائمة الأرجنتين جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز - فرانكو أرماني - خوان موسو - زالتر بينتيز.

خط الدفاع: خوان فويث - جونزالو مونتيل - مولينا - بيزيلا - كريستيان روميرو - لوكاس مارتينيز - نيكولاس أوتاميندي - ماركو بيليجرينو - نيكولاس تاجليافيكو - لوكاس إيسكوفيل.

خط الوسط: باريديس - رودريجيز - إينزو فيرنانديز - رودريجو دي باول - بالاسيوس - كارلوس ألكاراز - جيوفاني لوسيلسو - ماك أليستر - تياجو ألمادا - برونو زابالي - باولو ديبالا.

خط الهجوم: ليونيل ميسي - جوليان ألفاريز ' لاوتارو مارتينيز - فارياس - لوكاس بيلتران - جرانشو - نيكولاس جونزاليس - لوكاس أوكامبوس.