نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة منتخب إنجلترا لمواجهتي إيطاليا وإستراليا في معسكر أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا، القائمة المستدعاه لمسعكر أكتوبر الجاري، والتي ستشهد مواجهتي إيطاليا وأستراليا.

قائمة منتخب إنجلترا الرسمية

واستقر ساوثجيت على على استدعاء جوردان هندرسون لاعب وسط الاتفاق السعودي، بجانب أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا وجاريد بوين جناح وست هام يونايتد، وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: سام جونستون (كريستال بالاس)، جوردان بيكفورد (إيفرتون)، آرون رامسديل (أرسنال).

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول)، ليفي كولويل (تشيلسي)، لويس دنك (برايتون آند هوف ألبيون)، مارك جويهي (كريستال بالاس)، هاري ماجواير (مانشستر يونايتد)، فيكايو توموري (ميلان)، كيران تريبيير (نيوكاسل يونايتد) - كايل ووكر (مانشستر سيتي).

خط الوسط: جود بيلينجهام (ريال مدريد)، كونور جالاجر (تشيلسي)، جوردان هندرسون (الاتفاق)، كالفين فيليبس (مانشستر سيتي)، ديكلان رايس (أرسنال).

خط الهجوم: جارود بوين (ويست هام)، فيل فودين (مانشستر سيتي)، جاك جريليش (مانشستر سيتي)، هاري كين (بايرن ميونخ)، جيمس ماديسون (توتنهام هوتسبير)، إدي نكيتياه (أرسنال)، ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)، بوكايو ساكا (آرسنال)، أولي واتكينز (أستون فيلا).