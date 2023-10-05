نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل المقاولون العرب الرسمي أمام سموحة في دوري "النيل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن شوقى غريب المدير الفنى لفريق المقاولون العرب عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة سموحه المقرر لها فى السابعة مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر مسابقه الدورى الممتاز.

وجاء التشكيل كالآتى:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

خط الدفاع: أحمد علاء، لؤى وائل، عماد الدين بو بكر.

خط الوسط: جوزيف أوشابا، أحمد الشيمى، أحمد فوزى، محمد شوقى غريب.

خط الهجوم: محمد سالم، عبد الرحمن خالد، أمادو نياص.

تشكيل سموحة الرسمي لمواجهة المقاولون العرب في الدوري المصري

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: شريف رضا، أحمد حكم، محمد المغربي، محمود وحيد.

خط الوسط: حمدي علاء، عمرو قلاوة، أحمد خالد.

خط الهجوم: فادي فريد، مصطفى البدري، لحسن دهدوه.

القنوات الناقلة لمباراة سموحة ضد المقاولون العرب في الدوري المصري

تذاع مباراة سموحة ضد المقاولون العرب، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة الدوري المصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا On time sports 2HD، بتعليق المعلق مؤمن حسن.

