انت الان تتابع خبر مشجع هلالي يصعق الجميع ويعتدي على تاليسكا بشكل مفاجئ... وما فعله الأخير به جعل الجميع في حالة ذهول !والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - وعلق تاليسكا على المقطع بعد تسجيله الهدفين قائلاً:” صديقي عبدالملك مشجع هلالي صميم جاني وأنا في الاستديو مشغول يتحداني قبل المباراة إذا سجلت هدفين ضد الاهلي بيصير نصراوي.”

وظهر عبدالملك في المقطع برفقة تاليسكا بعد تسجيله الهدفين وهو يرتدي تيشيرت النصر بدلا من تيشيرت الهلال وتاليسكا يصفق بحرارة .وعلق تاليسكا على المقطع بعد تسجيله الهدفين قائلاً:” صديقي عبدالملك مشجع هلالي صميم جاني وأنا في الاستديو مشغول يتحداني قبل المباراة إذا سجلت هدفين ضد الاهلي بيصير نصراوي.”

وظهر عبدالملك في المقطع برفقة تاليسكا بعد تسجيله الهدفين وهو يرتدي تيشيرت النصر بدلا من تيشيرت الهلال وتاليسكا يصفق بحرارة .