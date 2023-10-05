منتخب الأمانة يتوج ببطولة ناشئي كرة الطاولة وإب وصيفاً

منتخب الأمانة يتوج ببطولة ناشئي كرة الطاولة وإب وصيفاًتُوّج منتخب أمانة العاصمة بطلاً بلقب بطولة الجمهورية لكرة الطاولة للناشئين تحت سن 18 عاماً، بينما حل منتخب إب ثانياً وجاء منتخب ذمار في المركز الثالث بتجاوزه منتخب الحديدة 3-1.

جاء تتويج منتخب الأمانة بعد تغلبه في المباراة النهائية على منتخب إب بنتيجة 3 – 0، ليتوج المنتخب بالمركز الأول وبلقب البطولة، وجاء منتخب إب وصيفاً وذمار ثالثاً.

وشاركت في البطولة التي نظمها اتحاد اللعبة بالتنسيق مع مكتب الشباب بحجة، منتخبات العاصمة ومحافظات، إب، تعز، ذمار، الحديدة، المحويت، عمران، صنعاء، البيضاء، وحجة، بدعم من صندوق النشء.

وكان منتخبا أمانة العاصمة وإب وصلا إلى النهائي بفوزهما في المربع الذهبي على منتخبي ذمار والحديدة.

وبعد نهاية المباراة الختامية، كرّم الأمين العام للمجلس المحلي بحجة إسماعيل المهيم ورئيس الاتحاد اليمني للعبة، الدكتور عصام السنيني، البطل والوصيف والمركز الثالث، والحكام، نبيل الضبعي، وعادل اليفاعي، وإبراهيم غوث، وهاني الرازحي.