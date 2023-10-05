عاجل.. الزمالك يستقر على رحيل مهاجمه

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أحمد جودة - القاهرة - استقر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على رحيل مهاجمه البنيني سامسون أكينولا بعد خروجه من حسابات المدير الفني خوان كارلوس أوسوريو.

الزمالك ينهي عقد سامسون بالتراضي

وأكد مصدر من داخل نادي الزمالك، أن الإدارة قررت رحيل سامسون أكينولا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل التفاوض مع مهاجم أجنبي آخر فور انتهاء أزمة القيد.

وشدد المصدر على أن الفارس الأبيض ينوي فسخ التعاقد مع سامسون أكينيولا بالتراضي مع حصول اللاعب على مستحقاته المتأخرة كاملة بعد خروج اللاعب من حسابات خوان كارلوس أوسوريو في المباريات الماضية.

وابتعد أكينولا عن حسابات المدير الفني أوسوريو، بعدما أكد عبد الواحد السيد خلال تصريحات تلفزيونية من قبل، حيث يعتمد الكولومبي على ناصر منسي وسيف الدين الجزيري ويوسف أوباما في هذا المركز.