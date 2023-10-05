نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة سانت جيلواز في الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول عن تشكيل الريدز الرسمي لمواجهة نظيره فريق سانت جيلواز مساء اليوم الخميس الموافق الخامس من شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي لموسم 2023/2024.

وتقام أحداث المباراة مساء اليوم عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة الثامنة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تشكيل ليفربول الرسمي أمام سانت جيلواز

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أرنولد – جاريل كوانساه – كوناتي – كوستاس تسيمكاس

خط الوسط: واتارو إيندو – ريان جرافنبيرش – هارفي إليوت

خط الهجوم: محمد صلاح – ديوجو جوتا – داروين نونيز

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وسانت جيلواز

وتنقل أحداث المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا bein sports 1، والتي يمكنكم ضبطها عبر الترددات الآتية:

تردد قناة بي إن سبورتس عبر نايل سات

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

الجودة: HD.

تردد قناة بي إن سبورتس عبر سات

تردد القناة: 12379.

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.