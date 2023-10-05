نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سموحة يتصدر دوري Nile بعد الفوز على المقاولون العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة أمام نظيره المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي ستقام مساء اليوم الخميس على استاد "الإسكندرية"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري 2023-2024.

ويحتل الموج الأزرق بعد هذا الفوز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء، فيما يحتل ذئاب الجبل الخامس عشر برصيد نقطة واحدة، بعد التعادل في لقاء وخسارة مباراتين.

أحداث مباراة سموحة والمقاولون العرب

سجل مصطفى البدري أول أهداف اللقاء لصالح سموحة في الدقيقة 17، بعد تمريرة بالخطأ من محمد شوقي غريب، استغلها البدري بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وتعادل جوزيف أوشايا لصالح فريقه المقاولون العرب في الدقيقة 28 عن طريق ركلة جزاء، نفذها أوشايا بتسديدة رائعة، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأحرز فادي فريد الهدف الثاني لصالح سموحة في الدقيقة 39 عن طريق ركلة جزاء، نفذها فادي بتسديدة قوية، سكنت الشباك في أعلى منتصف المرمى