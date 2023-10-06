أحمد سيد زيزو: تعرضت للظلم في بداية مشواري.. وظللت 8 أشهر بالمنزل

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أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد سيد زيزو نجم الزمالك عن بداية مشواره في البرتغال والصعوبات التي واجهته في بداية مشواره الاحترافي.

ماذا قال زيزو عبر برنامج الكابيتانو؟

وقال أحمد سيد زيزو في برنامج الكابيتانو: "اتظلمت في بداية مشواري عندما كنت في البرتغال ظللت ٨ أشهر في المنزل بسبب مشاكل في الإقامة".

وأضاف:"كنت في البداية غير لائق بشكل كاف ولكن بعد ان استقريت بدأت استعادة مستواي".

واختتم زيزو تصريحاته قائلًا: "أعشق ملوخية واعشق الحلويات، وجسمي من النوع الذي لا يسمن بسرعة مثل زميلي أحمد فتوح".