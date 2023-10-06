نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خناقة مع شيكابالا.. زيزو يكشف مفاجأة صادمة عرفها من أصدقائه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد سيد زيزو نجم الزمالك أنه لا يفضل قضاء وقته عبر مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" كما أكد أنه تنتشر بعض الأخبار الكاذبة عنه.

زيزو يكشف حقيقة مشاجرته مع شيكابالا

وقال أحمد سيد زيزو في تصريحات لبرنامج الكابيتانو:" لا اجلس اتصفح مواقع التواصل الاجتماعي وافضل قضاء وقتي مع بنتي".

وأضاف:"دائما اعلم من اصدقائي وعائلتي إني اثير المشاكل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي".

واختتم زيزو تصريحاته قائلًا:"فوجئت في مرة أن أصدقائي ومعارفي أخبروني أنني تشاجرت مع شيكابالا وفي هذا اليوم كان شيكابالا غائب عن التدريبات في هذا اليوم"