بحضور صلاح.. ليفربول يضرب سانت جيلواز بهدفين في الدوري الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول من تحقيق الفوز أمام نظيره فريق سانت جيلواز بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس الموافق الخامس من شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي لموسم 2023/2024.

وكانت أحداث المباراة التي جمعت بينهما قد انطلقت مساء اليوم عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة الثامنة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

أحداث مباراة ليفربول وسانت جيلواز

بدأ رتم المباراة هاديء بعض الشيء وتبادل لاعبو ليفربول وسانت جيلواز العديد من التسديدات.

وسجل نونيز هدف لصالح ليفربول في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول من المباراة لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة الرابعة والأربعين من الشوط الأول من المباراة نجح ريان جرافينبيرش من تسجل هدف ليفربول الأول في شباك سانت جيلواز.

وضاعف جوتا النتيجة لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة الثانية والتسعين من عمر الشوط الثاني من المباراة عن طريق تمريرة حاسمة من اللاعب لويس دياز لتنتهي بذلك أحداث المباراة.

ترتيب المجموعة

ليفربول.. 6 نقاط

تولوز.. 4 نقاط

سانت جيلواز.. نقطة

لاسك.. دون نقاط