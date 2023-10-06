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أحمد جودة - القاهرة - نستعرض لكم عبر موقعنا "الفجر الرياضي "، في بعض السطور التالية نتيجة وملخص أهداف مباراة ليفربول وسانت جيلواز اليوم الخميس 5/10/2023 في الدوري الأوروبي.

نتيجة مباراة ليفربول وسانت جيلواز

نجح ليفربول في تحقيق الفوز أمام نظيره فريق سانت جيلواز بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء في إطار منافسات ثاني جولات دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

أهداف مباراة ليفربول وسانت جيلواز

تمكن ريان جرافينبيرش من تسجل هدف ليفربول الأول في شباك سانت جيلواز، في الدقيقة الرابعة والأربعين من عمر الشوط الأول من المباراة.

ونجح جوتا في مضاعفة النتيجة لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة الثانية والتسعين من عمر الشوط الثاني من المباراة عن طريق تمريرة حاسمة من اللاعب لويس دياز.