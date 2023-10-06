انت الان تتابع خبر سألو عملاق الاتحاد اللاعب محمد نور عن رأيه في علي البليهي؟!! فأجاب بدون أي تردد وصدم الجميع والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - هاجم نجم الكرة السعودية السابق، وأسطورة نادي الاتحاد محمد نور مدافع الهلال علي البليهي بعد خسارة الاتحاد ضد الهلال مؤخراً في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.

نور أكد شعوره بالقهر مما حدث، وذلك خلال مقطع فيديو نشره على تطبيق "سناب شات"، كما حذر أحد نجوم الهلال وطالبه بالتوقف عما يفعله على أرض الملعب، وقد أجمع الجمهور أنه يقصد المدافع السعودي المثير للجدل علي البليهي.

إذ قال "أطلب من جمهور الاتحاد الهدوء، فريقنا جيد والإدارة تسعى لدعمه بالمزيد من اللاعبين، هناك مفاجأة وسينضم لاعب أو اثنين إضافيين، كانت لنا أخطاء ولم نبدأ اللقاء جيدًا لكن الهدف الأول لعب الدور الأكبر في الخسارة ولا أعلم كيف احتسب بوجود الـVAR، هذا الهدف حُسب دون "فلتر" أي دون تقنية الفيديو".

تابع "أنا مقهور، هناك لاعب في الهلال جعلني أشعر بالقهر من حركاته و"نفخ صدره"، اهدأ .. أنا لم أكن أقوم بتلك الحركات، اهدأ يا رجل، كرة القدم ليست كذلك، لكن هذا وقتك، خذ راحتك، لكن إن شاء الله سيأتيك واحد .. والله إني مقهور، آه لو لعبت لـ10 دقائق فقط، فقط 10 دقائق".

وكان البليهي قد ساهم في تأهل الهلال إلى نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية بعد الفوز على الاتحاد بنتيجة 3/1.

يذكر أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قاد نادي النصر السعودي للتتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية بفوزه 2-1 على غريمه الهلال.